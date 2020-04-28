Avrupa’ya renk katarız

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, koronavirüs salgını nedeniyle potada ara verilen liglerin böyle tescil edilmesi gerektiğini açıkladı. "Ben, basketbolcuların gladyatörler gibi sahada göğüs göğüse mücadele etmesine karşıyım" diyen başkan Sezgin, hedeflerini şöyle açıkladı: Bizim Avrupa hedefimiz var. EuroCup ve ileride Euroleague'de oynamak istiyoruz. Güçlü taraftarımızla, Bursaspor olarak Avrupa kupalarına büyük renk katar, ses getiririz.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU