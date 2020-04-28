Avrupa’ya renk katarız
Liglerin olduğu gibi tescilini isteyen Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, “Güçlü taraftarımızla Avrupa’da ses getiririz” dedi.
Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, koronavirüs salgını nedeniyle potada ara verilen liglerin böyle tescil edilmesi gerektiğini açıkladı. "Ben, basketbolcuların gladyatörler gibi sahada göğüs göğüse mücadele etmesine karşıyım" diyen başkan Sezgin, hedeflerini şöyle açıkladı: Bizim Avrupa hedefimiz var. EuroCup ve ileride Euroleague'de oynamak istiyoruz. Güçlü taraftarımızla, Bursaspor olarak Avrupa kupalarına büyük renk katar, ses getiririz.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 28.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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