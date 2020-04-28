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28 Nisan 2020, Salı
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’ya renk katarız

Avrupa’ya renk katarız

Liglerin olduğu gibi tescilini isteyen Başkanı , “ taraftarımızla ’da ses getiririz” dedi.

Frutti Extra Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle potada ara verilen liglerin böyle tescil edilmesi gerektiğini açıkladı. "Ben, basketbolcuların gladyatörler gibi sahada göğüs göğüse mücadele etmesine karşıyım" diyen başkan Sezgin, hedeflerini şöyle açıkladı: Bizim hedefimiz var. EuroCup ve ileride Euroleague'de oynamak istiyoruz. taraftarımızla, Bursaspor olarak Avrupa kupalarına büyük renk katar, ses getiririz.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

  1. 28.4.2020
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