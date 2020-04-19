Kenan Sipahi İspanya’da kaldı

İspanya'nın Real Betis Basketbol Takımı'da forma giyen Kenan Sipahi, salgın günlerini bu ülkede geçiriyor. 24 yaşındaki basketbolcu, "Mart ayının ortasında beri sadece marketler, eczaneler ve benzin istasyonları açık. Türkiye'ye gelmeyi düşündüm fakat kulübün isteği doğrultusunda burada kaldım. Evlere gönderdikleri bisikletlere antrenman yapıyoruz ve vücudumuzu aktif tutmaya çalışıyoruz" dedi.