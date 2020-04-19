Kenan Sipahi İspanya’da kaldı
İspanya'nın Real Betis Basketbol Takımı'da forma giyen Kenan Sipahi, salgın günlerini bu ülkede geçiriyor.
İspanya'nın Real Betis Basketbol Takımı'da forma giyen Kenan Sipahi, salgın günlerini bu ülkede geçiriyor. 24 yaşındaki basketbolcu, "Mart ayının ortasında beri sadece marketler, eczaneler ve benzin istasyonları açık. Türkiye'ye gelmeyi düşündüm fakat kulübün isteği doğrultusunda burada kaldım. Evlere gönderdikleri bisikletlere antrenman yapıyoruz ve vücudumuzu aktif tutmaya çalışıyoruz" dedi.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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