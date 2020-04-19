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19 Nisan 2020, Pazar
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’da kaldı

Kenan Sipahi İspanya’da kaldı

'nın 'da forma giyen , salgın günlerini bu ülkede geçiriyor.

'nın 'da forma giyen , salgın günlerini bu ülkede geçiriyor. 24 yaşındaki basketbolcu, "Mart ayının ortasında beri sadece marketler, eczaneler ve benzin istasyonları açık. 'ye gelmeyi düşündüm fakat kulübün isteği doğrultusunda burada kaldım. Evlere gönderdikleri bisikletlere antrenman yapıyoruz ve vücudumuzu aktif tutmaya çalışıyoruz" dedi.

  1. 19.4.2020
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