Son dakika: FIBA kararını verdi! Eurobasket 2021...
Son dakika haberine göre, corona virüsü nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarından olan Avrupa Basketbol Şampiyonası için FIBA'nın yarın yapılacak toplantı sonrası karar vereceği öğrenildi.
Corona virüsü nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarında yeni tarihler belli olmaya başlıyor. FIBA yarın toplanarak 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi için karar verecek.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceğinin açıklamasının ardından gözler yeniden FIBA'ya çevrilmişti.
Olimpiyatların yeni tarihi nedeniyle yine 2021'de düzenlenmesi beklenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın da ileri bir tarihe ertelenmesi gündeme geldi. Kaynaklara göre, Avrupa Şampiyonası'nın 2022'ye ertelenmesi söz konusu. Öte yandan 2021'de planlanan birçok organizasyonun da ileri bir tarihe alınması bekleniyordu.
Son olarak yapılan açıklamada FIBA yarın toplanarak 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi için karar verecek.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 14:32
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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