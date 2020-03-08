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08 Mart 2020, Pazar
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Potada derbi günü

Potada derbi günü

Erkekler 'nde , 'yi saat 15.15'te konuk edecek.

Erkekler 'nde , 'yi saat 15.15'te konuk edecek. Kalan maçların programı şöyle: 13.00: BandırmaİTÜ, 17.30: D.Şafaka-G.Saray, 17.30: Tofaş-Afyon. Dünkü sonuçlar: Karşıyaka-Bahçeşehir 85-54, OGM-Telekom: 64-82, Arel-Bursa: 77-95.

  1. 8.3.2020
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