Potada derbi günü
Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi saat 15.15'te konuk edecek.
Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi saat 15.15'te konuk edecek. Kalan maçların programı şöyle: 13.00: BandırmaİTÜ, 17.30: D.Şafaka-G.Saray, 17.30: Tofaş-Afyon. Dünkü sonuçlar: Karşıyaka-Bahçeşehir 85-54, OGM-Telekom: 64-82, Arel-Bursa: 77-95.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Potada derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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