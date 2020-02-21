Devler sahnede
12 Dev Adam, EuroBasket Elemeleri ilk maçında Ankara’da Hollanda ile karşılaşıyor. 20.00’deki mücadele NTV’den naklen yayınlanacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak. Baş antrenör Ufuk Sarıca, "İnşallah Hollanda maçını kazanarak yeni pencereye başlarız. Ankara'daki taraftarların bizi yine destekleyeceğine inanıyorum" dedi.
MAÇLAR RÖVANŞLI
Elemelerde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar rövanş usulü maç yapacak. Ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sıradaki ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahiplerinin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak. Türkiye'nin grubunda İsveç ve Hırvatistan da yer alıyor.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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