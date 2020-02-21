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21 Şubat 2020, Cuma
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Devler sahnede

Devler sahnede

12 Dev Adam, EuroBasket Elemeleri ilk maçında ’da ile karşılaşıyor. 20.00’deki mücadele ’den naklen yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün 'yı ağırlayacak. Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, 'den naklen yayınlanacak. Baş antrenör , "İnşallah Hollanda maçını kazanarak yeni pencereye başlarız. Ankara'daki taraftarların bizi yine destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

MAÇLAR RÖVANŞLI

Elemelerde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar rövanş usulü maç yapacak. Ardından ev sahibi takımlar , Çekya, ve 'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sıradaki ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahiplerinin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak. 'nin grubunda ve Hırvatistan da yer alıyor.

  1. 21.2.2020
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