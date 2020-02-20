Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu kombineleri satışta

Bu sezon sergilediği basketbolla dikkat çeken Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu kombinelerini satışa çıkardı. Yeni sezon kombinelerini 30 Haziran'a kadar alan taraftarlara, bir adet yeni sezon forması hediye edilecek. Üstelik basketbolseverler, sadece Euroleague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları kapsayan iki seçenekten birini tercih edebilecek. Ayrıca Anadolu Efes Fan Club üyeleri de kombine alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.



Kombine alımlarını erken satış döneminde gerçekleştiren taraftarlar, tribün kategorisi fark etmeksizin bir adet yeni tasarım 2020-2021 sezonu formasını hediye olarak alacak. Forma hediyesi dağıtımları ise yeni sezonun ilk iç saha maçından itibaren başlayacak.



BASKETBOLSEVERLERE İKİ SEÇENEK FIRSATI

Ayrıca basketbolseverler, kombine alımlarında iki seçenekten birini de tercih edebilecek. Taraftarlar; sadece Turkish Airlines Euroleague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları içeren kombinelerden birini alabilecek.



FAN CLUB ÜYELERİNE YÜZDE 20 İNDİRİM

Anadolu Efes yeni sezon kombineleri için sürprizleri kombine seçenekleriyle sınırlı olmayacak. Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulamasını indirip saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olan taraftarlar, kombine alımlarında yüzde 20 indirimden de yararlanabilecek.

P1, P2 ve S1 kategorilerinden kombine alan basketbolseverler, VIP Lounge imkanlarından yararlanma hakkına da sahip olacak.

Ayrıca kombine sahipleri, 2020-2021 sezonunda da İGA Pass ile Hızlı Giriş Kapısı'ndan faydalanabilecek. 5 numaralı kapıyı kullanacak olan taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu'na hızlı şekilde giriş yapabilecek.



Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu kombinelerinin normal ve indirimli fiyatları ise şu şekilde:



Kategori - EuroLeague Kombinesi / Fan Club İndirimi / EuroLeague ve BSL Kombinesi / Fan Club İndirimi



P1 - 7.800 TL / 6.240 TL / 8.400 TL / 6.720 TL



P2 - 6.100 TL / 4.880 TL 6.600 TL / 5.280 TL



S1 - 3.900 TL / 3.120 TL / 4.200 TL / 3.360 TL



S2 - 2.400 TL / 1.920 TL / 2.585 TL / 2.068 TL



T1 - 1.270 TL / 1.016 TL / 1.365 TL / 1.092 TL



T2 - 850 TL / 680 TL / 910 TL / 728 TL



T3 - 620 TL / 469 TL / 665 TL / 532 TL