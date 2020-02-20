Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu kombineleri satışta - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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'in 2020-2021 sezonu kombineleri satışta

Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu kombineleri satışta

’ndaki maçlarında misafirlerine basketboldan fazlasını sunan Spor Kulübü, için kombine erken satış dönemini başlattı. 2020’de sona erecek erken satış dönemi içerisinde kombine alan taraftarlar, özel fırsatlardan yararlanabilecek.

Bu sezon sergilediği basketbolla dikkat çeken , 2020-2021 sezonu kombinelerini satışa çıkardı. kombinelerini 'a kadar alan taraftarlara, bir adet yeni sezon forması hediye edilecek. Üstelik basketbolseverler, sadece Euroleague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları kapsayan iki seçenekten birini tercih edebilecek. Ayrıca Anadolu Efes üyeleri de kombine alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Kombine alımlarını erken satış döneminde gerçekleştiren taraftarlar, tribün kategorisi fark etmeksizin bir adet yeni tasarım 2020-2021 sezonu formasını hediye olarak alacak. Forma hediyesi dağıtımları ise yeni sezonun ilk iç saha maçından itibaren başlayacak.

BASKETBOLSEVERLERE İKİ SEÇENEK FIRSATI
Ayrıca basketbolseverler, kombine alımlarında iki seçenekten birini de tercih edebilecek. Taraftarlar; sadece Euroleague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları içeren kombinelerden birini alabilecek.

FAN CLUB ÜYELERİNE YÜZDE 20 İNDİRİM
Anadolu Efes yeni sezon kombineleri için sürprizleri kombine seçenekleriyle sınırlı olmayacak. Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulamasını indirip saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olan taraftarlar, kombine alımlarında yüzde 20 indirimden de yararlanabilecek.
P1, P2 ve S1 kategorilerinden kombine alan basketbolseverler, VIP Lounge imkanlarından yararlanma hakkına da sahip olacak.
Ayrıca kombine sahipleri, 2020-2021 sezonunda da İGA Pass ile Hızlı Giriş Kapısı'ndan faydalanabilecek. 5 numaralı kapıyı kullanacak olan taraftarlar, 'na hızlı şekilde giriş yapabilecek.

Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu kombinelerinin normal ve indirimli fiyatları ise şu şekilde:

Kategori - EuroLeague Kombinesi / Fan Club İndirimi / EuroLeague ve BSL Kombinesi / Fan Club İndirimi

P1 - 7.800 TL / 6.240 TL / 8.400 TL / 6.720 TL

P2 - 6.100 TL / 4.880 TL 6.600 TL / 5.280 TL

S1 - 3.900 TL / 3.120 TL / 4.200 TL / 3.360 TL

S2 - 2.400 TL / 1.920 TL / 2.585 TL / 2.068 TL

T1 - 1.270 TL / 1.016 TL / 1.365 TL / 1.092 TL

T2 - 850 TL / 680 TL / 910 TL / 728 TL

T3 - 620 TL / 469 TL / 665 TL / 532 TL

  1. 20.02.2020
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