Darüşşafaka Tekfen 71-74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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71-74 Beko | MAÇ SONUCU

Darüşşafaka Tekfen 71-74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Solgar Vitamin Basketbol Türkiye Kupası finalinde 'i 74-71 mağlup eden Beko şampiyon oldu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele sonrası üst üste 2. kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler kupayı toplamda 7. kez müzeesine götürdü.

Basketbolda final müsabakasında Beko, 'i 74-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Birinci periyoda Fenerbahçe Beko sert savunma yaparak başladı. Hücumda Darüşşafaka Tekfen, pota altında Hamilton ile sayı üretti. Periyodun bitimine 2 dakika 30 saniye kala yeşil-siyahlılar beraberliği yakaladı: 11-11. Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarda dış atışlarından yaralanamasa da kazandığı fauller sonucunda ilk periyodu 13-11 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 22-21 öne geçti. Fenerbahçe Beko savunmada rakibinin organize olmasını engelledi ve hızlı hücumlarla Kalinic ve De Colo'dan bulduğu sayılarla skoru 29-22'ye getirdi. Darüşşafaka Tekfen, Erkan Veyseloğlu ve Hamilton ile bulduğu 8 sayıyla devreye 30-30 beraberlikle gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Üst üste bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya çıkardı: 42-34. Pota altında Hamilton'la sayılar üreten Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Kalan sürede iyi savunma yapan yeşil-siyahlılar devreyi 48-47 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta pota altında Hamilton ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen'e karşı Datome'nin 3'lükleri ile Fenerbahçe sayı farkının artmasını önledi: 61-61. Maçın bitimine 20 saniye kala Fenerbahçe Beko 70-66 öne geçti. Çekişmeli geçen periyotta Fenerbahçe Beko'da Sloukas faul atışlarında hata yapmadı ve mücadeleyi sarı lacivertliler 74-71 kazandı.

FENERBAHÇE 7'NCİ KEZ ŞAMPİYON

Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 devirerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, bu kulvardaki kupa sayısını 7'ye çıkardı. Geçtiğimiz sezon oynanan finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Daçka'ya da şans tanımadı ve unvanını korudu.

SALON:
HAKEMLER: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 6, Hamilton 20, Jones 5, Sinan Güler 1, Colson 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Kartal Özmızrak 5, Troy Şav, Berk Demir 3, Erkan Veyseloğlu 5, Doruk Dora
FENERBAHÇE BEKO: Kalinic 12, Sloukas 15, Andre De Colo 15 , Vesely 10, Datome 15, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düvelioğlu 2, Egehan Arna, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı, Efe Tırpancı
1'İNCİ PERİYOT: 11-13
İLK YARI: 30-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-47
5 FAUL: 39.10 Jan Vesely (Fenerbahçe Beko)

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 20:19
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