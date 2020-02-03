Tartışmasız lider

Mücadele ettiği iki kulvarda da zirvenin sahibi olan Ergin Ataman'ın öğrencileri, maça hızlı başladı. İlk periyodu 26-18 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte ise yalnızca 9 sayı üretti. Soyunma odasına 36-35 geride giren ev sahibi, 3. çeyrekte tekrar üstünlüğü ele aldı. Son bölümde de savunmada işi sıkı tutan Anadolu Efes, özellikle dış atışlardaki başarılı yüzdesiyle karşılaşmayı kazanmayı bildi. Singleton ve Pleiss, 18'şer sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.