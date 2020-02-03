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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Tartışmasız lider

Tartışmasız lider

Bu sezon ligde ve Avrupa'da rakip tanımayan , dün Teksüt Bandırma'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine şans tanımayan lacivertbeyazlılar, karşılaşmadan 83-72 galip ayrıldı.

Mücadele ettiği iki kulvarda da zirvenin sahibi olan 'ın öğrencileri, maça hızlı başladı. İlk periyodu 26-18 önde tamamlayan , ikinci çeyrekte ise yalnızca 9 sayı üretti. Soyunma odasına 36-35 geride giren ev sahibi, 3. çeyrekte tekrar üstünlüğü ele aldı. Son bölümde de savunmada işi sıkı tutan Anadolu Efes, özellikle dış atışlardaki başarılı yüzdesiyle karşılaşmayı kazanmayı bildi. Singleton ve Pleiss, 18'şer sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

  1. 3.2.2020
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