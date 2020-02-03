Tartışmasız lider
Bu sezon ligde ve Avrupa'da rakip tanımayan Anadolu Efes, dün Teksüt Bandırma'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine şans tanımayan lacivertbeyazlılar, karşılaşmadan 83-72 galip ayrıldı.
Mücadele ettiği iki kulvarda da zirvenin sahibi olan Ergin Ataman'ın öğrencileri, maça hızlı başladı. İlk periyodu 26-18 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte ise yalnızca 9 sayı üretti. Soyunma odasına 36-35 geride giren ev sahibi, 3. çeyrekte tekrar üstünlüğü ele aldı. Son bölümde de savunmada işi sıkı tutan Anadolu Efes, özellikle dış atışlardaki başarılı yüzdesiyle karşılaşmayı kazanmayı bildi. Singleton ve Pleiss, 18'şer sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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