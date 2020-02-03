Beşiktaş Sompo Sigorta Fransa'ya gidiyor
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında 4 Şubat Salı günü Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.
İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak. Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. JDA Dijon ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.
- 03.02.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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