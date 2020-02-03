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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'ya gidiyor

Beşiktaş Sompo Sigorta Fransa'ya gidiyor

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında 4 Şubat Salı günü temsilcisi 'a konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak. Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.

  1. 03.02.2020
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