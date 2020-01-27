Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Erkekler Basketbol 'nda eşleşmeleri belli oldu!

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Erkekler Basketbol 'nda eşleşmeleri belli oldu... Kurada , ile eşleşirken , ile eşleşti. 'in rakibi ise oldu. Öte yandan , 'nın rakibi oldu.

eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

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Beko -

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Yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

* Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes maçının galibi Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ galibiyle,

* Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma maçının galibi Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 11:58
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