Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu... Kurada Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ ile eşleşirken Fenerbahçe, Teksüt Bandırma ile eşleşti. Anadolu Efes'in rakibi ise Darüşşafaka Tekfen oldu. Öte yandan Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Türkiye Kupası çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka
Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma
Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:
* Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes maçının galibi Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ galibiyle,
* Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma maçının galibi Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 11:58
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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