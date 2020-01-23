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23 Ocak 2020, Perşembe
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Avrupa'da parlıyor

Pınar Karşıyaka Avrupa'da parlıyor

FIBA 2. Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i de 36 sayı farkla, 112-76 yenerek çeyrek finali grup aşamasının bitimine 2 maç kala garantileyen namağlup lider , Avrupa arenasında son 9 sezonda 7'nci kez finaller aşamasına adını yazdırdı.

Antrenör yönetiminde yakaladığı tarihi galibiyet serisiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alan, 'ta çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Kaf-Kaf, bu sezon final kabusunu yenip kupayı kazanmak için dev bir adım attı. Art arda 3 sezondur Avrupa'ya çeyrek final aşamasında veda eden Karşıyaka, bu yıl Sarıca önderliğinde hedefini kupa olarak belirledi.

4'te 4 yaptığı L Grubu'nda kalan 2 maçını Enisey'le deplasmanda, Bahçeşehir Koleji'yle evinde oynayacak Karşıyaka, tek galibiyet daha alırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Kaf-Kaf, lider olursa K Grubu'nun ikincisiyle, ikinci olursa ise K Grubu lideriyle çeyrek finalde eşleşecek. Bu grupta temsilcisi 4 galibiyetli BC Kyiv Basket ve 3 galibiyet alan Ventspils de temsilcimiz gibi çeyrek finali erken garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekibin son 8'de daha önce farklı sezonlarda rakip olduğu temsilcisi Ventspils'le karşılaşma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

CİDDİYETİ BIRAKMAYACAK

Avrupa''da bu sezon fırtına gibi esen 'da antrenör Ufuk Sarıca, kalan 2 grup maçında ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.
"Güzel bir galibiyetle matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantiledik" diyen Sarıca, Leiden randevusu sonrası, "Bundan dolayı mutluyum. Birincilik ve ikincilik kısmı kesinleşmedi ama kalan 2 maçımızı da tüm ciddiyetimizle oynayacağız ve grubu birinci bitirmek adına elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

  1. 23.01.2020
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