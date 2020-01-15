ING All-Star 2020 organizasyonunda Kızılay standı kurulacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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All-Star 2020 organizasyonunda Kızılay standı kurulacak

ING All-Star 2020 organizasyonunda Kızılay standı kurulacak

Basketbol Federasyonu () ile Türk 'nın birlikte gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi, All-Star 2020 organizasyonunda eklenecek.

'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü yapılacak All-Star 2020 organizasyonunda fuaye alanında özel bir Türk standı olacak. Bu alanda satılacak atkı, bere ve eldivenler 'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek. Ayrıca etkinlik alanına kendi atkı, bere ve eldiveniyle gelen sporseverler için "iyilik kolileri" kurulacak ve bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TBF'nin organizasyonuyla daha önce ING takımları Kızılay Haftası'nda farkındalığı artırma amacıyla kan bağışı organizasyonlarına katılmış ve ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında tüm takımlar sahaya Türk Kızılayı tişört ve pankartıyla çıkmıştı.

  1. 15.01.2020
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