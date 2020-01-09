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09 Ocak 2020, Perşembe
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ING All-Star 2020’de forma giyecek oyuncular açıklandı

ING All-Star 2020’de forma giyecek oyuncular açıklandı

19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de takım kaptanları ve Nando De Colo'dan sonra forma giyecek diğer 22 oyuncu açıklandı.

ING All-Star 2020'de takım kaptanları ve Nando De Colo'dan sonra forma giyecek diğer 22 oyuncu belli oldu.

ORGANİZASYONDA MÜCADELE EDECEK OYUNCULAR ŞU ŞEKİLDE:

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (), Derrick Williams, (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews ( Büyükçekmece ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo ), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), , Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall ().

Organizasyonda kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten , beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan üstlenecek.

  1. 09.01.2020
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