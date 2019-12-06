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06 Aralık 2019, Cuma
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Saski Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Saski Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı ile liderlik koltuğundaki konumuna devam etmek isteyen Mavi Beyazlı temsilcimiz, deplasmanda galibiyete odaklanacak. Peki, Saski Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

, maçını kazanması halinde yeni haftaya da liderlik koltuğunda girecek.

SASKİ BASKONİA ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saski Efes maçı, 6 Aralık Cuma günü saat 23.00'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

AVRUPA'DA 670. MAÇ

'nde geride kalan 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya lider giriyor.

Anadolu Efes, bugün Avrupa kupalarında 670. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 669 müsabakada 373 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 422. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 421 maçta 216 galibiyet, 205 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Baskonia, Avrupa kupalarında 21. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 20 mücadelede lacivert-beyazlıların 11'e 9'luk üstünlüğü bulunuyor.

  1. 06.12.2019
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