Saski Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Saski Baskonia maçı ile liderlik koltuğundaki konumuna devam etmek isteyen Mavi Beyazlı temsilcimiz, deplasmanda galibiyete odaklanacak. Peki, Saski Baskonia Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Anadolu Efes, Saski Baskonia maçını kazanması halinde yeni haftaya da liderlik koltuğunda girecek.
SASKİ BASKONİA ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saski Baskonia Anadolu Efes maçı, 6 Aralık Cuma günü saat 23.00'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
AVRUPA'DA 670. MAÇ
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya lider giriyor.
Anadolu Efes, bugün Avrupa kupalarında 670. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 669 müsabakada 373 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 422. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 421 maçta 216 galibiyet, 205 yenilgi aldı.
Anadolu Efes ile Baskonia, Avrupa kupalarında 21. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 20 mücadelede lacivert-beyazlıların 11'e 9'luk üstünlüğü bulunuyor.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Saski Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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