Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasının biletleri tükendi - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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- CSKA karşılaşmasının biletleri tükendi

Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasının biletleri tükendi

EuroLeague’in bu sezon ev sahibi olduğu pek çok karşılaşmayı kapalı gişe oynayan 'in, 2019’daki CSKA maçı, karşılaşmaya henüz 2 hafta olmasına rağmen kapalı gişe oldu.

lideri 'in, 15. haftada Cuma günü 'nın CSKA takımıyla yapacağı maçın biletleri tükendi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon iç sahadaki pek çok karşılaşması kapalı gişe olan lacivert-beyazlı takımın 2 hafta sonra oynayacağı CSKA Moskova maçında da tribünler tamamen dolacak.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tükenmek üzere olan kombineleri satın almaya devam eden basketbolseverler, CSKA Moskova maçını içeren "Zirve Rekabeti" bilet paketine de yoğun ilgi gösterdi.

2019-2020 sezonu kombinelerini, tek maçlık biletleri ve bilet paketlerini zaman geçirmeden satın alan Anadolu Efes taraftarları, CSKA Moskova maçının da kapalı gişe olmasını sağladı.

ANADOLU EFES'TEN İKİ YENİ BİLET PAKETİ

Anadolu Efes, basketbolseverler için iki yeni bilet paketi oluşturdu.
Lacivert-beyazlı ekibin "Yılbaşı Paketi"nde şu karşılaşmalar yer alıyor:

26 Aralık 2019:

20.30 Anadolu Efes-Maccabi FOX

29 Aralık 2019:

17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen

3 Ocak 2020:

20.30 Anadolu Efes-Khimki
Toplamda dört THY Avrupa Ligi maçını içeren " Paketi"nde ise şu maçlar bulunuyor:

26 Aralık 2019:

20.30 Anadolu Efes-Maccabi FOX

3 Ocak 2020:

20.30 Anadolu Efes-Khimki

14 Ocak 2020:

20.30 Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan

17 Ocak 2020:

20.30 Anadolu Efes-ASVEL

  1. 06.12.2019
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