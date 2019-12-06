Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasının biletleri tükendi
Turkish Airlines EuroLeague’in bu sezon ev sahibi olduğu pek çok karşılaşmayı kapalı gişe oynayan Anadolu Efes'in, 20 Aralık 2019’daki CSKA Moskova maçı, karşılaşmaya henüz 2 hafta olmasına rağmen kapalı gişe oldu.
THY Avrupa Ligi lideri Anadolu Efes'in, 15. haftada 20 Aralık Cuma günü Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yapacağı maçın biletleri tükendi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon iç sahadaki pek çok karşılaşması kapalı gişe olan lacivert-beyazlı takımın 2 hafta sonra oynayacağı CSKA Moskova maçında da tribünler tamamen dolacak.
Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tükenmek üzere olan kombineleri satın almaya devam eden basketbolseverler, CSKA Moskova maçını içeren "Zirve Rekabeti" bilet paketine de yoğun ilgi gösterdi.
2019-2020 sezonu kombinelerini, tek maçlık biletleri ve bilet paketlerini zaman geçirmeden satın alan Anadolu Efes taraftarları, CSKA Moskova maçının da kapalı gişe olmasını sağladı.
ANADOLU EFES'TEN İKİ YENİ BİLET PAKETİ
Anadolu Efes, basketbolseverler için iki yeni bilet paketi oluşturdu.
Lacivert-beyazlı ekibin "Yılbaşı Paketi"nde şu karşılaşmalar yer alıyor:
26 Aralık 2019:
20.30 Anadolu Efes-Maccabi FOX
29 Aralık 2019:
17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen
3 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-Khimki
Toplamda dört THY Avrupa Ligi maçını içeren "Yeni Yıl Paketi"nde ise şu maçlar bulunuyor:
26 Aralık 2019:
20.30 Anadolu Efes-Maccabi FOX
3 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-Khimki
14 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan
17 Ocak 2020:
20.30 Anadolu Efes-ASVEL
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasının biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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