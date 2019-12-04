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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kraliçelerin rakibi Blma

Kraliçelerin rakibi Blma

FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Takımı, bugün deplasmanına çıkacak. , 22.00'de başlayacak maçta BLMA'ya konuk olacak. Kanarya, 5 maçta 4 galibiyetle B Grubu'nda zirvede yer alıyor.

FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Takımı, bugün deplasmanına çıkacak. , 22.00'de başlayacak maçta BLMA'ya konuk olacak. Kanarya, 5 maçta 4 galibiyetle B Grubu'nda zirvede yer alıyor.

  1. 4.12.2019
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