Pınar Karşıyaka'nın ilk hedefi çeyrek final - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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'nın ilk hedefi

Pınar Karşıyaka'nın ilk hedefi çeyrek final

FIBA Erkekler E Grubu son maçında konuk ettiği 'i 93-90 mağlup eden 'nın başantrenörü , hedeflerinin olduğunu açıkladı. Sarıca, yaptığı açıklamada, ikinci turda ilk 2'de yer alıp, çeyrek finale çıkma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

karşısında başta çok akıcı ve zevkli bir oynadıklarını ancak özellikle son bölümde yaptıkları hataların kendilerini maçı kaybetmeleri noktasına getirdiğini ifade eden Sarıca, "Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olursa olsun, ne şekilde giderse gitsin, bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum." diye konuştu.

L GRUBU'NDAKİ MAÇ PROGRAMI

Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le L Grubu'nda yoluna devam edecek yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:

11 Aralık 2019: ZZ Leiden-

18 Aralık 2019: Pınar Karşıyaka-Enisey

8 Ocak 2020: Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka

22 Ocak 2020: Pınar Karşıyaka-ZZ Leiden

29 Ocak 2020: Enisey-Pınar Karşıyaka

5 Şubat 2020: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji

  1. 28.11.2019
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