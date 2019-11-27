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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda dönemi

Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda Brett Brown dönemi

'nda 'te boşalan başantrenörlük görevi için 58 yaşındaki 'li çalıştırıcı ile anlaşma sağlandı.

'nda başantrenörlük görevi için ile anlaşma sağlandı.

Avustralya Basketbol Federasyonu, 'ten boşalan başantrenörlük görevine 58 yaşındaki 'li çalıştırıcı Brett Brown'ın getirildiğini duyurdu.

Amerikan (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ı da çalıştıran Brown, Avustralya'nın başında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.

  1. 27.11.2019
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