Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda Brett Brown dönemi
Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Andrej Lemanis'te boşalan başantrenörlük görevi için 58 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Brett Brown ile anlaşma sağlandı.
Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.
Avustralya Basketbol Federasyonu, Andrej Lemanis'ten boşalan başantrenörlük görevine 58 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Brett Brown'ın getirildiğini duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ı da çalıştıran Brown, Avustralya'nın başında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.
- 27.11.2019
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Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda Brett Brown dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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