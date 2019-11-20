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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ın yeni teknik direktörü Kokoskov oldu

Sırbistan'ın yeni teknik direktörü Kokoskov oldu

Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırp basketbolunda bir dönem şu an Fenerbahçe Beko'nun başında bulunan 'in yardımcılığını üstlenen 47 yaşındaki Kokoskov'un, Aleksandar Djordjevic'in yerine getirildiği ifade edildi.

A Milli Takımı'nın başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi.

Kokoskov, yeni görevinden büyük onur duyduğunu belirterek, "Sırbistan taraftarının basketbol takımından beklentileri her zaman yüksek olmuştur. Takım oyuncularının ve antrenörün de öyle. Bu bağlamda oldukça mutluyum. Milli takımı yönetmek her antrenörün rüyasıdır." ifadelerini kullandı.

Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde 'ı çalıştıran Kokoskov; , , ve takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Kariyerinde ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.

  1. 20.11.2019
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