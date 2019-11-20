Sırbistan'ın yeni teknik direktörü Kokoskov oldu
Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırp basketbolunda bir dönem şu an Fenerbahçe Beko'nun başında bulunan Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen 47 yaşındaki Kokoskov'un, Aleksandar Djordjevic'in yerine getirildiği ifade edildi.
Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi.
Kokoskov, yeni görevinden büyük onur duyduğunu belirterek, "Sırbistan taraftarının basketbol takımından beklentileri her zaman yüksek olmuştur. Takım oyuncularının ve antrenörün de öyle. Bu bağlamda oldukça mutluyum. Milli takımı yönetmek her antrenörün rüyasıdır." ifadelerini kullandı.
Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov; Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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