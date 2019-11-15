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15 Kasım 2019, Cuma
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Nando De Colo 'de en iyiler aday listesinde

Nando De Colo EuroLeague'de en iyiler aday listesinde

'nun Fransız oyuncusu Nando De Colo, tarafından son 10 yılın en iyi 10 basketbolcusu seçiminde adaylar arasında gösterildi. Sarı-lacivertlilerde daha önce de ve aday listesinde yer almıştı.

tarafından bu sezon başlatılan "All-Decade Nominee" içeriği kapsamında, organizasyonda son 10 yıla damga vuran 10 basketbolcunun belirlenmesi amacıyla hazırlanan aday listesine, 'nun 32 yaşındaki şutör oyun kurucusu Nando De Colo da adını yazdırdı.

"All-Decade Nominee" kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague'de son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

EuroLeague tarafından şu ana kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

, , Nando De Colo, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa, Tornike Shengelia, Nick Calathes, Felipe Reyes, Sonny Weems, Jaycee Carroll, Tyrese Rice, Navarro, Alexey Shved, .

  1. 15.11.2019
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