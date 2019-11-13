Türk Telekom 72-66 Filou Oostend | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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72-66 Filou Oostend | MAÇ SONUCU

Türk Telekom 72-66 Filou Oostend | MAÇ SONUCU

’nde , ekibi ’yi 72-66 yenerek puanını 9’a yükseltti ve grup liderliğini korudu.

'nde , ekibi 'yi 72-66 yenerek puanını 9'a yükseltti ve grup liderliğini korudu.


  1. 13.11.2019
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