Türk Telekom 72-66 Filou Oostend | MAÇ SONUCU
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende’yi 72-66 yenerek puanını 9’a yükseltti ve grup liderliğini korudu.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende'yi 72-66 yenerek puanını 9'a yükseltti ve grup liderliğini korudu.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Türk Telekom 72-66 Filou Oostend | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.