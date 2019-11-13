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13 Kasım 2019, Çarşamba
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92-54 : | MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka 92-54 Spirou Basket: | MAÇ SONUCU

FIBA Europe Cup E Grubu 4'üncü hafta maçında taraftarı önünde averajla lider durumdaki ’i 92-54 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle baştan sona üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekipte Kennedy 15, Yunus 14, Morgan 13, Triche ve 12, M'Baye 11 sayıyla skora katkı yaptı. Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan, ilk hafta mücadelesinde 'da 6 sayı farkla yenildiği rakibi Spirou karşısında ikili averaj üstünlüğünü de eline alan Karşıyaka, 2'nci tur için büyük avantaj elde etti. Kaf-Kaf, haftaya Donar Groningen deplasmanına tur vizesi için çıkacak.

Maçın başında Triche, Morgan ve Yunus'la sayılar bulan Karşıyaka, öne geçip kısa sürede farkı 17-4'le 13 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot 25-14 temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Karşıyaka'nın uzun süre skor üretememesinden yararlanan konuk ekip 29-24'le farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra pota altında Kennedy ve Semih'in devreye girmesiyle farkı tekrar açan Kaf-Kaf, soyunda odasına 16 sayılık üstünlükle 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğini iyice arkasına alan yeşil-kırmızılılar farkı önce 20, ardından 30 sayıya taşıdı ve Morgan'ın basketiyle periyot 71-41 sonuçlandı. Dördüncü periyotta rahat oyununu sürdürüp farkı açmayı sürdüren , salondan 92-54 galip ayrıldı.


  1. 13.11.2019
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