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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Tekfen son saniyede kaybetti

Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti

Eurocup C Grubu’nda mücadele eden Tekfen, deplasmanda Joventut Badalona’ya ’in son saniyede attığı basketle mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

İlk periyotta Doron Lamb ve Jarrod Jones ile hücumda etkili olan , bu çeyreği 22-19 önde kapattı. 2'nci çeyreğe tutuk başlayan Darüşşafaka, periyodun ilk beş dakikasını dört sayı farkla geride kapattı: 30-26. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan deplasman ekibi, devreyi 38-36 önde kapattı. 3'üncü periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 9'a çıkardı: 38-47. Periyodun kalan kısmında hücumda daha iyi performans sergileyen Joventut Badalona, son periyoda bir sayı geride girdi: 60-61. Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da oyundan kopmazken son 1 dakikaya 82-82 eşitlikle girildi. Gary Browne'nin kaçan şutu sonrasında kendi sahasından şutu kullanan isabeti bulunca Darüşşafaka Tekfen karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen'de Johnathan Hamilton 16 sayı 11 ribaund ile double double yaparken, ev sahibinde Xabi Lopez-Arostegui ürettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 4'üncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda temsilcisi Germani Brescia Leonessa ile mücadele edecek.

  1. 17.10.2019
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