Fenerbahçe basketbolda da şov yapıyor!
De Colo ve Westermann gibi yıldız oyunculara imza attıran Fenerbahçe Beko, Lebron James’in eski takım arkadaşı Derrick Williams’la da anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Türkiye Ligi'nde hedeflerine ulaşamayan F.Bahçe Beko, yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı veriyor. De Colo ve Westermann'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu kez bir başka yıldızla anlaştı. Kanarya, son olarak B.Münih forması giyen Derrick Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 3 ve 4 numaralı pozisyonda oynayan 2.03 boyundaki 28 yaşındaki basketbolcu, orta ve uzak mesafe şutlarda başarılı yüzdesiyle dikkat çekerken, pota altında da başarılı işler yapıyor.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
2011'de Minnesota tarafından 2. sıradan draft edilen ABD'li basketbolcu, 2016- 17'de Lebron James ile birlikte Cleveland Cavaliers forması giydi. NBA'de yeni sezon öncesi herhangi bir kulüple anlaşamayan Williams, önemli takımların formasını giydi. NBA kariyerine Minnesota'da başlayan yıldız basketbolcu, daha sonra Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Loas Angeles Lakers'ta oynadı. ABD'li oyuncu, son iki sezon ise Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyiyor.
- 15.7.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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