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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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basketbolda da şov yapıyor!

Fenerbahçe basketbolda da şov yapıyor!

De Colo ve Westermann gibi yıldız oyunculara imza attıran Beko, ’in eski takım arkadaşı ’la da anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Türkiye Ligi'nde hedeflerine ulaşamayan F.Bahçe Beko, öncesi rakiplerine gözdağı veriyor. De Colo ve Westermann'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu kez bir başka yıldızla anlaştı. Kanarya, son olarak B.Münih forması giyen ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 3 ve 4 numaralı pozisyonda oynayan 2.03 boyundaki 28 yaşındaki basketbolcu, orta ve uzak mesafe şutlarda başarılı yüzdesiyle dikkat çekerken, pota altında da başarılı işler yapıyor.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
2011'de Minnesota tarafından 2. sıradan draft edilen 'li basketbolcu, 2016- 17'de ile birlikte forması giydi. 'de yeni sezon öncesi herhangi bir kulüple anlaşamayan Williams, önemli takımların formasını giydi. NBA kariyerine Minnesota'da başlayan yıldız basketbolcu, daha sonra , , , Cleveland Cavaliers, Loas Angeles Lakers'ta oynadı. ABD'li oyuncu, son iki sezon ise Alman ekibi 'te forma giyiyor.

  1. 15.7.2019
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