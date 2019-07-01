Zaferle veda
Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası’ndaki son maçında Macaristan’ı yenmesini bildi. Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, son maçında Macaristan'ı 59-58 yendi.
Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk periyotu 19-14 önde kapattı. İkinci periyotta skorda denge sağlanırken; ay-yıldızlılar, devreye 27-26'lık üstünlükle gitti. Final periyotuna da 47-41 önde giren Periler, 59-58 kazanarak turnuvayı galibiyetle noktaladı. Milliler, ilk iki maçında İtalya ve Slovenya'ya kaybederek gruptan çıkma şansını kaybetmişti.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Zaferle veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.