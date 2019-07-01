Zaferle veda

Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk periyotu 19-14 önde kapattı. İkinci periyotta skorda denge sağlanırken; ay-yıldızlılar, devreye 27-26'lık üstünlükle gitti. Final periyotuna da 47-41 önde giren Periler, 59-58 kazanarak turnuvayı galibiyetle noktaladı. Milliler, ilk iki maçında İtalya ve Slovenya'ya kaybederek gruptan çıkma şansını kaybetmişti.