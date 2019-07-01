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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Zaferle veda

Zaferle veda

Potanın Perileri, Şampiyonası’ndaki ’ı yenmesini bildi. ve 'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden , son maçında Macaristan'ı yendi.

Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk periyotu 19-14 önde kapattı. İkinci periyotta skorda denge sağlanırken; ay-yıldızlılar, devreye 27-26'lık üstünlükle gitti. Final periyotuna da 47-41 önde giren Periler, kazanarak turnuvayı galibiyetle noktaladı. Milliler, ilk iki maçında ve Slovenya'ya kaybederek gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

  1. 1.7.2019
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