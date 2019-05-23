TOFAŞ 102-76 Beşiktaş | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

İki takımın dengeli hücumlarıyla başlayan maçın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Pressey ve Gibson'ın set hücumlarıyla oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 7 sayılık fark (11-18) yakaladı. Rakibinin iyi oyununu bire bir savunmalarla durduran TOFAŞ, hücumda da Mejia ve Yiğit Arslan ikilisinden katkı alınca 9-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 20-18. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 23-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Trice'ın sayı ve asistleriyle bir kez daha seri yakalayarak (10-0), 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Alexander ve Gibson'ın üst üste attığı üçlüklerle Beşiktaş Sompo Japan, rakibini skorda yakalamaya çalışsa da mavi-yeşilliler, aynı şekilde yüksek yüzdeli dış atışlarla rakibine karşılık vererek soyunma odasına 48-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Mejia ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden TOFAŞ, bir kez daha 10-0'lık seriyle 24. dakikada tekrar farkı çift hanelere (58-47) yükseltti. Skor üstünlüğünü dengeli savunma ve hücum oyunlarıyla elinde tutan Bursa temsilcisi, pota altında da Elegar'ı iyi kullanınca final periyoduna 72-58 önde girdi.

Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan TOFAŞ, maçtan 102-76 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan'i 102-76'lık skorla yenerek saha avantajını korudu. Karşılaşma sonrasında her iki takım başantrenörleri ve oyuncuları mücadeleyi değerlendirdi.



Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, sadece bir maç kazandıklarını ve serinin devam ettiğini dile getirdi. Play-Off'ta günün yaşanıldığını ve sonraki günden itibaren diğer maça konsantre olunduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, oyuna dair ise "Beşiktaş iyi bir takım, iyi baskı yapıyorlar. Oyun düzenini iyi bozuyorlar fakat üçüncü periyotta oyuncularımızın ortaya koyduğu direncinden memnunum. İki guardımız 20 asist yaptı. Bu bizim için önemli. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız. Serinin sonucu belli değil ama bir adım öndeyiz. Bu avantajı kullanmak istiyorsak aynı mücadeleyi deplasmanda da ortaya koymamız lazım. Travis ve Mejia'dan hücumda rakibi açmak için daha insiyatif almalarını istedik, Barış'ın de 10 asisti önemli. Yiğit ve Elegar'ın yine çok önemli katkısı var. Neticede bir maç, bunları ne kadar çabuk unutursak, sonraki maça daha iyi konsantre oluruz. İnşallah kısalarımız aynı agresifliği, deplasmanda da gösterir. İşimiz daha bitmedi" dedi.



TRAVIS TRICE: ŞOV KATTIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU



Maçı 17 sayı ile tamamlayan TOFAŞ'ın başarılı oyuncusu Travis Trice ise, "Takım halinde çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir galibiyet elde ettik. Maçın başından itibaren sonuna kadar iyi mücadele edip, iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bu skorboard'a da yansıdı, farkı ortaya çıkardı. Biraz da şov kattığımız bir maç oldu. Kötü oynadığımız son birkaç maçtan sonra bu geri dönüşümüz lig için güzel bir mesaj. Elegar ve Mejia çok iyi mücadele etti" diye konuştu.



DUSKO IVANOVIC: İKİ MAÇI KAZANACAĞIMIZA İNANMALIYIZ



Seride 1-0 geriye düşen Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise, TOFAŞ'ı tebrik ederek başladığı sözlerinde ilk iki çeyrek oynadıklarını ancak sonrasında savaşmayı bıraktıklarını dile getirdi. Ritimlerini kaybettiklerine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, "Maçın içerisinde benim için önemli olan, maça inanmadığımız anlardı. Benin için en kötü anlar buydu. Bazı şeyleri değiştirip iki maçı da kazanabiliriz. Bunun için savaşacağız. Daha önemlisi, kazanmak için inanmamız gerekiyor. Sadece bir maç kaybettik, bundan sonraki iki maçı kazanmamız gerekiyor ama öncelikle bu iki maçı kazanacağımıza inanmalıyız" ifadelerini kullandı.



ÖMER UTKU AL: İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK



Beşiktaş Sompo Japan'in genç oyuncularından Ömer Utku Al ise, "Bugün ilk yarıda bazı anlar dışında istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çalıştığımız çoğu şeyi gerçekleştiremedik. Aldığımız erken faullerden dolayı savunma sertliğimiz düştü. İkinci maça daha iyi hazırlanmamız lazım" şeklinde konuştu.