Anadolu Efes 81-72 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Dengeli başlayan mücadelenin 3. dakikasını Banvit, 7-3 önde geçti. Konuk ekip, skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes karşısında 24-18 üstün bitirdi.

İkinci periyot tempolu başladı. Anadolu Efes, Micic ve Simon'un sayılarıyla 13. dakika biterken beraberliği yakaladı: 26-26. Shelton ve Şehmus Hazer'in oyuna dahil olmasıyla hücumda ritmini bulan ve pota altından basketler kaydeden Banvit, devreyi 44-41 önde tamamladı.

İkinci yarıya Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 22. dakikanın başında yeniden öne geçti: 46-44. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesinin ardından skor üstünlüğünü ele geçiren Banvit, hücumda Perez, Ragıp Berke Atar ve Shelton'la etkili oldu. Çeyreğin son bölümünde boyalı alandan uzun oyuncularıyla sayılar bulan ve yeniden öne geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 64-62 üstün gitti.

Son çeyreğe Simon ve Onuralp Bitim'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 35. dakikayı Dunston'ın üç sayılık basketiyle 74-67 önde geçti. Yaptığı etkili savunmayla Banvit'i durduran lacivert-beyazlılar, maçı 81-72 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.

Lacivert-beyazlılarda Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson ve Tibor Pleiss, yabancı sınırından dolayı kadroda yer alamadı.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ikinci olan Anadolu Efes için Sinan Erdem Spor Salonu'na başarıyı simgeleyen flama eklendi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, son çeyrekte iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ikinci yarısında üst üste iki teknik faul aldığı için diskalifiye edilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yerine karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Yakup Sekizkök katıldı.

Maçı değerlendiren Sekizkök, Banvit'in ligin ikinci yarısının en iyi takımı olduğunu belirterek, "Maçın sert geçeceğini biliyorduk. THY Avrupa Ligi'nden döndük ve ciddi bir şekilde hazırlandık. Maçın şartlarını oyunculara inandırdık. Son çeyrekte vazgeçmeyerek geri geldik." ifadelerini kullandı.

Bireysel performansların sonucu etkilediğini aktaran Sekizkök, "Moerman, Onuralp Bitim ve Dunston'ın ekstra katkısıyla ibreyi kendimize çevirdik. Biz boyalı alanı iyi savunduk. Dış atışları atamadılar ve bu, onların direncini düşürdü. Tempoyu kendi lehimize çevirdik. Zor bir seri olacak. Bizim için iyi bir test oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sekizkök, Micic ve Buğrahan Tuncer'in karşılaşmada sakatlık yaşadığını belirterek, "Micic'in sakatlığının darbeye dayalı travma olduğunu söylediler. Uzun süreli bir sakatlık olacağını düşünmüyorum. Kendi temposunu ne zaman bulur bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

HAKAN DEMİR: "SÖYLENECEK ÇOK FAZLA ŞEY YOK"

Banvit Başantrenörü Hakan Demir, ikinci yarı Anadolu Efes'in oyununa karşılık veremedikleri için mağlup olduklarını dile getirdi.

İlk yarı iyi oynadıklarını anlatan Demir, "Söylenecek çok fazla şey yok. İkinci yarı Anadolu Efes savunma sertliğini artırdı. Biz buna yanıt veremedik. Sonuç olarak 1-0 gerideyiz. İkinci maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.