Tarih yazma zamanı – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Tarih yazma zamanı

Tarih yazma zamanı

Larkin’in şovuyla ’yi saf dışı bırakan ’ın öğrencileri, bugün 21.30’da M oskova karşısına çıkacak

THY Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ile , bugün 'da şampiyonluk için parkeye çıkacak. Larkin'in 30 sayıyla damga vurduğu yarı finalde F.Bahçe'yi eleyen lacivert-beyazlılarla, R. Madrid'i saf dışı bırakan Rus ekibinin mücadelesi 21.30'da start alacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek iki ekibin kapışması, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak A. Efes, kupayı alması durumunda F.Bahçe'den sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. 1996'da Aydın Örs yönetiminde Koraç Kupası'nı kazanan lacivert-beyazlılar, Vitoria- Gasteiz şehrindeki finalde kulüp müzesine 2. Avrupa Kupası'nı götürmek için mücadele verecek.

WARRIORS GİBİ OYNUYORUZ
Anadolu Efes'in başantrenörü , Avrupa Ligi'ni kazanarak koleksiyonuna 4. Avrupa Kupası'nı eklemek istiyor. Rakibin kim olduğunun önemi bulunmadığını belirten Ataman, "Obradovic, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü; F.Bahçe ise bu sezonun en iyi takımıydı. Gregg Popovich ve SA Spurs gibi. CSKA da Bucks'a benziyor. Bu yıl adeta GS Warrios gibi oynuyoruz. Müthiş bir final olacak" dedi.
  1. 19.5.2019
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