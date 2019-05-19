Tarih yazma zamanı
Larkin’in şovuyla Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Ergin Ataman’ın öğrencileri, bugün 21.30’da CSKA M oskova karşısına çıkacak
WARRIORS GİBİ OYNUYORUZ
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak koleksiyonuna 4. Avrupa Kupası'nı eklemek istiyor. Rakibin kim olduğunun önemi bulunmadığını belirten Ataman, "Obradovic, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü; F.Bahçe ise bu sezonun en iyi takımıydı. Gregg Popovich ve SA Spurs gibi. CSKA da Bucks'a benziyor. Bu yıl adeta GS Warrios gibi oynuyoruz. Müthiş bir final olacak" dedi.
- 19.5.2019
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Tarih yazma zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.