Fenerbahçe Beko 75-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU
THY Euroleague Fınal Four'da Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe ile CSKA Moskova'ya mağlup olan Real Madrid 3.lük maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yenerek 3.oldu. Sarı-lacivertliler ise turnuvayı 4.olarak tamamladı.
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇININ ÖZETİNİ İZLEYİN
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 yenilerek 4. olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, "Şimdi hemen çip değiştirip, Türk liginde play-off'lara hazırlanacağız." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Önceden de konuştuğumuz gibi yarı finalde yenildikten sonra bu maçı oynamak zor. Ama iki gün öncesine göre bu akşam başka bir imaj vermeyi başardık. Oyuncularım mücadele etti. Şimdi hemen çip değiştirip, Türk liginde play-off'lara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 40-38 önde kapattıktan sonra bazı oyuncuları riske atmamak için değişiklikler yaptığını aktaran Obradovic, gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür etti.
Maçın son çeyreğinde sakatlanarak sedye ile sahayı terk eden Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green'in durumu hakkında da bilgi veren Obradovic, "Henüz durumu hakkında bir bilgimiz yok. Hastaneye gitti." diye konuştu.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Fenerbahçe Beko 75-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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