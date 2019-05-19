Fenerbahçe Beko 75-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU
19 Mayıs 2019, Pazar
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Beko 75-94 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko 75-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU

THY Euroleague Fınal Four'da Anadolu Efes'e yenilen ile CSKA Moskova'ya mağlup olan 3.lük maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yenerek 3.oldu. Sarı-lacivertliler ise turnuvayı 4.olarak tamamladı.

Dörtlü Final'de ilk günün mağlupları Beko ile , sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya geldi. Real Madrid maçtan 94-75 galip ayrılarak 3.oldu.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇININ ÖZETİNİ İZLEYİN

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 yenilerek 4. olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, "Şimdi hemen çip değiştirip, Türk liginde play-off'lara hazırlanacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Önceden de konuştuğumuz gibi yarı finalde yenildikten sonra bu maçı oynamak zor. Ama iki gün öncesine göre bu akşam başka bir imaj vermeyi başardık. Oyuncularım mücadele etti. Şimdi hemen çip değiştirip, Türk liginde play-off'lara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 40-38 önde kapattıktan sonra bazı oyuncuları riske atmamak için değişiklikler yaptığını aktaran Obradovic, gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Maçın son çeyreğinde sakatlanarak sedye ile sahayı terk eden Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green'in durumu hakkında da bilgi veren Obradovic, "Henüz durumu hakkında bir bilgimiz yok. Hastaneye gitti." diye konuştu.

  1. 19.5.2019
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