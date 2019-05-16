Şampiyon Fenerbahçe – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Ligi'nin en iyisi ... Final serisinde Çukurova ile dün 4. maça çıkan sarı-lacivertliler, salondan 80-68 galip ayrıldı. Seride durumu 3-1'e getiren Kanarya, 14. şampiyonluğunu ilan etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyodu 26-18 önde kapatırken, soyunma odasına da 45-32 üstün girdi. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Fenerbahçe, farkı korudu. Taraftarı önünde galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Normal sezonunu ikinci sırada bitiren F.Bahçe, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de G.Saray'ı elemişti. Toplamda 14. kez ligde mutlu sona ulaşan Kanarya, 13 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi 'ı da geride bıraktı. Bu arada 'nı da alan Kanarya sezonu çifte kupayla tamamladı.
  1. 16.5.2019
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