Anadolu Efes hazır kıta
17 Mayıs 2019, Cuma
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hazır kıta

Anadolu Efes hazır kıta

, Avrupa Ligi için ’ya gitti.

Yarı finalde yarın ile karşılaşacak olan Efes, gözünü kupaya dikti. 'in Başantrenörü , "Kupayı alıp, ilki başarmak istiyoruz" dedi.

  1. 16.5.2019
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