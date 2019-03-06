IWBF Avrupa Ligi 2 maçları 8 martta oynanacak
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri IWBF Avrupa Ligi 2 maçları 8 martta oynanacak

2 maçları 8 martta oynanacak

IWBF Avrupa Ligi 2 maçları 8 martta oynanacak

Büyükşehir Belediyespor, 'daki A Grubu eleme müsabakalarında mücadele edecek

Bu sezon 2'de mücadele edecek Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 'daki A Grubu eleme müsabakalarında ilk maçını 8 Mart Cuma günü oynayacak.

yapılan açıklamada, , A Grubu'nda ev sahibi İtalyan Treviso, 'dan Toulouse, 'dan Devedo ve 'dan ile mücadele edecek.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentindeki maçlarda 8 Mart Cuma günü Toulouse ve Mideba Extremadura ile mücadele edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, bir sonraki gün ise Devedo ve PDM Treviso karşısına çıkacak.

Grubu lider bitirecek ekip yoluna Avrupa Lig 2'de, ikincisi ise Avrupa Ligi 3'te devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Erdinç Kılıç, yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Ligde ilk 3 sıra içinde olduklarını hatırlatan Kılınç, "Avrupa Ligi 2'de önce İtalya'daki eleme grubunu lider bitirmek ve final serisine kalmak istiyoruz. Takımımız, bunu başaracak güce ve inanca sahip." ifadelerini kullandı.

  1. 06.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

IWBF Avrupa Ligi 2 maçları 8 martta oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN