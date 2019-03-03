Pınar Karşıyaka Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup etti – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Mart 2019, Pazar
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'yı 78-75 mağlup etti

Pınar Karşıyaka Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 'yı konuk eden , rakibini 78-75 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, xx
Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman xx 7, x 1, Sek Henry xxx 20, Assem Marei xxx 21, Birkan Batuk xx 17, Erving Walker xx 2, Christopher Evans xx 6, Akif Egemen Güven x 4, Tayfun Erülkü x
Başantrenör: Dirk Bauermann

Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes xx 9, Tai Webster xx 18, xxx 24, Zach Auguste x, Göksenin Köksal xx 7, Jaka Klobucar x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar xx 8, x 2
Başantrenör:

1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
  1. 03.03.2019
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