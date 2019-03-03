Pınar Karşıyaka Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup etti
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Halil Baldemir xx
Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman xx 7, Berk Uğurlu x 1, Sek Henry xxx 20, Assem Marei xxx 21, Birkan Batuk xx 17, Erving Walker xx 2, Christopher Evans xx 6, Akif Egemen Güven x 4, Tayfun Erülkü x
Başantrenör: Dirk Bauermann
Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes xx 9, Tai Webster xx 18, Aaron Harrison xxx 24, Zach Auguste x, Göksenin Köksal xx 7, Jaka Klobucar x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar xx 8, Ayberk Olmaz x 2
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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