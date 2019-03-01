Kupada ilk finalist Botaş – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Kupada ilk finalist Botaş

Kupada ilk finalist Botaş

Basketbolda yarı finalinde Botaş, sezonun flaş ekibi Çukurova'yı 66-63 mağlup ederek finale yükseldi.

11 Nisan Spor Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan Çukurova, ilk çeyreği 13-10 önde geçerken; devre 30-30'luk eşitlikle geçildi. Final periyotuna 48-43'lük üstünlükle giren Botaş, 66-63 kazanarak finale yükseldi. Rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran Botaş'ın finaldeki rakibi, - maçının galibi olacak.
  1. 1.3.2019
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