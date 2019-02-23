Slovenya’yı yıktık

Potada 12 Dev Adam fırtınası devam ediyor... Çin'de düzenlenecek 2019 FİBA Dünya Kupası finallerine gitme hakkını garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri grubunda ağırladığı Slovenya'yı 77-58 yendi. Maça konuk ekip iyi başladı ve ilk çeyreği 17-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan millilerimiz, 23- 9'luk seri ile soyunma odasına 34-26 galip girdi. Final periyoduna da 58-16 önde giren ve 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden 12 Dev Adam'da Buğrahan Tuncer, attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.