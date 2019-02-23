Slovenya’yı yıktık
Çin’de yapılacak 2019 FİBA Dünya Kupası’nı garantileyen A Milli basketbolcularımız, Slovenya engelini de rahat geçti.
Potada 12 Dev Adam fırtınası devam ediyor... Çin'de düzenlenecek 2019 FİBA Dünya Kupası finallerine gitme hakkını garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri grubunda ağırladığı Slovenya'yı 77-58 yendi. Maça konuk ekip iyi başladı ve ilk çeyreği 17-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan millilerimiz, 23- 9'luk seri ile soyunma odasına 34-26 galip girdi. Final periyoduna da 58-16 önde giren ve 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden 12 Dev Adam'da Buğrahan Tuncer, attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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