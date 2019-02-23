Slovenya’yı yıktık – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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’yı yıktık

Slovenya’yı yıktık

’de yapılacak 2019 FİBA ’nı garantileyen A Milli basketbolcularımız, engelini de rahat geçti.

Potada fırtınası devam ediyor... 'de düzenlenecek 2019 FİBA finallerine gitme hakkını garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri grubunda ağırladığı 'yı 77-58 yendi. Maça konuk ekip iyi başladı ve ilk çeyreği 17-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan millilerimiz, 23- 9'luk seri ile soyunma odasına 34-26 galip girdi. Final periyoduna da 58-16 önde giren ve 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden 12 Dev Adam'da Buğrahan Tuncer, attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

  1. 23.2.2019
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