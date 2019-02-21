Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann'ı getirdi.
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, başantrenörlük için görüştükleri Bauermann ile anlaştıklarını söyledi. Kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Çınar, Alman başantrenörün yarın İzmir'e geleceğini kaydetti.
En son Çin ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştıran Bauermann, Almanya, İran ve Polonya milli takımlarında da görev yapmıştı.
- 21.2.2019 21:59
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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