Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi
21 Şubat 2019, Perşembe
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Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , başantrenörlük görevine Alman 'ı getirdi.

Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, başantrenörlük için görüştükleri Bauermann ile anlaştıklarını söyledi. Kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Çınar, Alman başantrenörün yarın İzmir'e geleceğini kaydetti.

En son Çin ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştıran Bauermann, Almanya, İran ve Polonya milli takımlarında da görev yapmıştı.

  1. 21.2.2019 21:59
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