Ömer Onan'ın acı günü
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri 'ın acı günü

'ın acı günü

Ömer Onan'ın acı günü

() Üst Yöneticisi (CEO) 'ın babası vefat etti.

'den yapılan açıklamada, 'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Kardeşim 'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü de oyunculuk döneminde kaptanlık görevini üstlenen ve daha sonra basketbol takımında yöneticilik de yapan Ömer Onan'ın babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

  1. 18.2.2019 11:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer Onan'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN