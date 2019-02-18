Ömer Onan'ın acı günü
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti.
TBF'den yapılan açıklamada, Utku Onan'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Kardeşim Ömer Onan'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü de oyunculuk döneminde kaptanlık görevini üstlenen ve daha sonra basketbol takımında yöneticilik de yapan Ömer Onan'ın babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
- 18.2.2019 11:54
-
İşte çifte standart
Toplam 1
Yorum
İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
-
Bambaşka bir Beşiktaş!
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
-
Teselli etti
Toplam 1
Yorum
trabzon canımız sağolsun
Ömer Onan'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.