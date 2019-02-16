Mersin BB'den net galibiyet
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 94-65 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam, Serdar Saraç, Sedef Yarıcı
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 22, Marina Baş 23, Ceyda Sinan 2, Nazlıcan Ölçek 5, Melek Yusufoğlu 10, Emel Sığırcı 3, Nicole Hart, Ferda Yıldız
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Burcu Çiğil 5, Melis Talay 15, Gonca Karataş 6, Petronyte 24, Anderson 8, Cado 20, Deniz Aygül 2, Walker 14, Asena Yalçın, Sena Özekli
1. Periyot: 12-28
2.Devre: 25- 56
3. Periyot: 50-79
- 16.2.2019 20:20
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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