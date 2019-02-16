Mersin BB'den net galibiyet
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Mersin BB'den net galibiyet

Mersin BB'den net galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında , deplasmanda İzmit Belediyespor'u 94-65 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam, Serdar Saraç, Sedef Yarıcı

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 22, Marina Baş 23, 2, Nazlıcan Ölçek 5, Melek Yusufoğlu 10, Emel Sığırcı 3, Nicole Hart, Ferda Yıldız

: Burcu Çiğil 5, Melis Talay 15, Gonca Karataş 6, Petronyte 24, Anderson 8, Cado 20, Deniz Aygül 2, Walker 14, , Sena Özekli

1. Periyot: 12-28

2.Devre: 25- 56

3. Periyot: 50-79

  1. 16.2.2019 20:20
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