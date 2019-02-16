Altınordu Belediyesi'nden net galibiyet
Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı kendi sahasında konuk ettiği Yosk Yalova Ortopedikler S.K’yi 97-39 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ligin 15. haftasında sahasında Yosk Yalova Ortopedikler S.K'yi konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabaka öncesi İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan ve aynı zamanda A klasman hakemliği yapan İlyas Kaya için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşunun ardından başlayan müsabakaya Altınordu Belediyesi hızlı başladı. İlk çeyreği önde kapatan Altınordu Belediyesi devreye de 47-24 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf yine Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı olurken üst üste bulduğu sayılarla da üçüncü çeyreği 73-28 önde tamamladı. Maçın son periyodunda hızını iyice arttıran ve gençlere yer veren Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı sahadan 97-39 galip ayrıldı.
- 16.2.2019 20:22
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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