Altınordu Belediyesi'nden net galibiyet
16 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Altınordu Belediyesi'nden net galibiyet

Altınordu Belediyesi'nden net galibiyet

Altınordu Belediyesi'nden net galibiyet

takımı kendi sahasında konuk ettiği S.K’yi 97-39 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Takımı ligin 15. haftasında sahasında S.K'yi konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabaka öncesi 'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan ve aynı zamanda A klasman hakemliği yapan İlyas Kaya için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardından başlayan müsabakaya Altınordu Belediyesi hızlı başladı. İlk çeyreği önde kapatan Altınordu Belediyesi devreye de 47-24 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf yine Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı olurken üst üste bulduğu sayılarla da üçüncü çeyreği 73-28 önde tamamladı. Maçın son periyodunda hızını iyice arttıran ve gençlere yer veren Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı sahadan 97-39 galip ayrıldı.

  1. 16.2.2019 20:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu Belediyesi'nden net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN