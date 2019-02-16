Anadolu Efes Türkiye Kupası'nda finalde!

Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Moerman'ın etkili oyunu ile 78-70 mağlup ederek finale yükseldi. Fark 20 sayıya yükselmişken son bölümü iki takım da yerlilerle oynadı ve fark 6 sayıya kadar geriledi.

Karşılaşmaya Anadolu Efes, istekli bir başlangıç yaptı. Moerman ve Micic'i içeride iyi kullanan Efes, yakaladığı seriyle öne geçti. Daha tutuk bir başlangıç yapan Beşiktaş ise hücumu sıkıştığı dakikalarda Samet Geyik ve Benzing'den gelen katkılarla rakibini takibi sürdürdü. Son bölümde içeriden iyi bir seri yakalayan Beşiktaş, farkı çift hanelere çıkardı. İlk çeyrek 24-14 Efes üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrekte savunmasını biraz aşağıya çekerek başlayan Efes, rakibi karşısında rahat bir görüntü çizdi. Beşiktaş ise Burak Can Yıldızlı'nın oyuna girmesiyle hücumda toparlanmaya başladı. Farkın 8'e girdiği dakikalarda arka arkaya hücumdan eli boş dönen Beşiktaş, avantajı değerlendiremedi. Son bölümde hücum ribaundlarda üstünlüğü eline alsa da Efes, iyi değerlendiremedi. Bu durumu avantaja çeviren Beşiktaş, farkı 3'e kadar çekti. Ancak boyalı alandan hata yapmayan Efes, farkı tekrar açtı ve ikinci çeyreği 38-30 üstün tamamladı.



Efes, ribaundlarda da ilk yarıyı 24-17 üstün tamamladı. İki sayı çizgisinde de 12/22 isabet bulurken, Beşiktaş 8/21 ile daha düşük yüzdeyle tamamladı. Efes'in kaydettiği 138 sayısının 21'i Adrien Moerman'dan geldi.

Üçüncü çeyreğe üç sayı çizgisinden ritmli başlayan Efes, yakaladığı 11-0 seriyle farkı tekrar çift hanelere çıkardı. Oyun konsantrasyonunu kaybeden Beşiktaş, topa hakim olmakta da zorlandı. Son bölümde arka arkaya kaydettiği sayılarla Beşiktaş, rahatlasa da açılan farkın çok olmasıyla rakibine yaklaşmakta zorlandı. Üçüncü çeyrek 65-46 Efes üstünlüğüyle geçildi.

Beşiktaş, son çeyreğe hücumda daha etkili başladı. Efes ise farkın da etkisiyle daha güvenli ve rahat bir oyun sergileyerek cevap vermekte gecikmedi. Genç oyuncu Yiğit Can Saybir'le skor kaydeden Efes, farklı üstünlüğü elinde tutmaya devam etti. Bu dakikalarda dağınık bir oyun sergileyen Beşiktaş ise daha çok bireysel hücumlara yöneldi. 3 dakika kala hücumda kritik bir seri yakalayan Beşiktaş, 01:30 dakika kala farkı tekrar tek hanelere çekmeyi başardı (70-76). Ancak son bölümde hata yapmayan Efes, üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmadan 78-70 galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

Anadolu Efes'te Adrien Moerman 29 sayı (7/7 iki sayı) ve Vasilije Micic 9 sayı, 9 asistle galibiyette etkili rol oynadı. Beşiktaş da ise Erkan Veyseloğlu 16 sayı, 5 ribaund ve Benzing 8 sayıyla öne çıktı.