Anadolu Efes finalde!

Karşılaşmaya rakibine oranla daha iyi giren Anadolu Efes, Micic ve Moerman'ın basketleriyle 4. dakikada 7 sayılık (9-2) farkı yakaladı. Özellikle Moerman'ın hem pota altı hem de dış atışlarda gösterdiği başarılı performansla farkı çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-14 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan 2. periyotta Benzing ve Burak Can Yıldızlı ile etkili olan rakibine Sertaç Şanlı-Dunston ikilisiyle karşılık veren Anadolu Efes, 15. dakikayı 28-20 üstün geçti. Moermon-Dunston ikilisiyle rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 8 sayı farkla 38-30 önde gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe de etkili giren taraf oldu. Savunmada rakibini top kayıplarına iten Anadolu Efes, hücumda da özellikle Moerman ve Micic'in art arda sayılarıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 53-34. Simon ve Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisindeki yüksek yüzdesiyle kontrolü tamamen eline geçiren Anadolu Efes, periyodu 65-46 önde tamamladı.

Final çeyreğinde Anadolu Efes, genç oyuncusu Yiğitcan Saybir ile üst üste basketler üretirken, 34. dakikayı 72-55 üstün geçti. Erkan Veyseloğlu ve Berkay Taşkıran'ın basketleriyle Beşiktaş Sompo Japan, bitime 1,5 dakika kala farkı 6 sayıya (76-70) indirdi. Yiğitcan Saybir'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'e 78-70 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, oynanan oyundan memnun olmadığını dile getirdi. Ivanovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugün onlar daha iyiydi. Sahada bizim adımıza bugün çok enerjisiz ve isteksiz bir takım vardı. Tofaş maçında daha iyiydik. Anadolu Efes takımına karşı böyle oynamamak gerekir. Benzing'le ilgili serçe parmağında bir sorun olduğunu biliyorum ama kontrollerden sonra netlik kazanacak. Kırık olduğundan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Sompo Japan takımında basın toplantısına katılan Kenan Sipahi, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Takımla gurur duyuyorum, elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN AZ SEYİRCİYE KIZDI

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Doğuş Balbay'ın savunmadaki akılcı oyunuyla bariz bir üstünlük sağladı" diye konuştu.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70 mağlup etti. Elde edilen bu galibiyetle finale adını ilk yazdıran takım Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçının sonucuna göre rakibini bekleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Doğuş Balbay'ın savunmadaki akılcı oyunuyla bariz bir üstünlük sağladı. İlk 3 çeyrek farklıydı son çeyrek bambaşkaydı. Bu konuda son periyottan konuşmak istemiyorum. Buradan eleştiri yapmam gerekirse Türkiye Kupası yarı final maçları oynanıyor Ankara'da salonda seyirci yok. Basketbol seyirciyle güzel, hafta sonu bu kadar az sayıda seyirci olması beni düşündürüyor. Anadolu Efes ile Beşiktaş maç yapıyor salonda toplam 300 kişi var. Türk basketbolu nasıl bu duruma geldi sorgulanması lazım. Basketbolun bu derece ilgi görmemesi beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes takımında Vasilije Micic, "Kazandığımız için çok mutluyum. Beşiktaş Sompo Japan takımı maçı hiç bırakmayan bir yapısı var. Türkiye liginde oynadığımız maçlar arasında en iyi maçımızı çıkardığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 1, Moerman 29, Micic 9, Dunston 8, Simon 8, Beaubois 9, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 2, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim 2, Mustafa Kurtuldum

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Erkan Veyseloğlu 16, Burak Can Yıldızlı 6, Buva 8, Rich 2, Kenan Sipahi 3, Benzing 8, Gibson 7, Samet Geyik 8, Duşan Cantekin 6, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6

1. Periyot: 24-14

Devre: 38-30

3. Periyot: 65-46

Beş faulle çıkan: 39.33 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)