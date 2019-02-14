Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için yola çıktı
14 Şubat 2019, Perşembe
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Basket Kocaeli deplasmanı için yola çıktı

Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için yola çıktı

, deplasmanda karşılaşacağı maçı için yola çıktı.

Türkiye Basketbol 2 Ligi'nin 17. haftasında , ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak maç 15 Şubat Cuma günü (yarın) saat 18.00'de oynanacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, yola çıktı. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ateşdağlı, "Ligin 17. Haftasında Kocaeli deplasmanındayız. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptık. Takım olarak maça hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u yenerek 16'da 16 yapmak istiyoruz" dedi.

  1. 14.2.2019 18:21
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