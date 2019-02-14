Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için yola çıktı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı için yola çıktı.
Türkiye Basketbol 2 Ligi'nin 17. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak maç 15 Şubat Cuma günü (yarın) saat 18.00'de oynanacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yola çıktı. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
Ateşdağlı, "Ligin 17. Haftasında Kocaeli deplasmanındayız. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptık. Takım olarak maça hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u yenerek 16'da 16 yapmak istiyoruz" dedi.
- 14.2.2019 18:21
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
-
Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.