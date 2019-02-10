Hatay BB'den rahat galibiyet
10 Şubat 2019, Pazar
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Hatay BB'den rahat galibiyet

Hatay BB'den rahat galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında , konuk ettiği 'u 86-72 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat Zafer

: Ayşegül Günay 2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, 14, Williams 31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve 8

: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Marina Baş 21, Nicole Hart 21, Emel Sığırcı 3, Gizem Yavuz 13, Nazlıcan Ölçek, 5

1. Periyot: 26-19

Devre: 49-32

3. Periyot: 64-50

  1. 10.2.2019 19:06
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