Anadolu Efes Gran Canaria'yı farklı geçti!

Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 19 sayı farkla 93-74 yendi.

İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Simon'un asist ve basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5. dakikayı 18-12 önde geçti. Pota altından sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Herbalife Gran Canaria karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde ritmini kaybetse de birinci periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Eriksson'ın orta mesafe basketleriyle tempolu giren İspanyol temsilcisi, 10-0'lık seriyle 14. dakikada 29-26'lık üstünlüğü yakaladı. Savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan ve dış atışlardan skor üreten Herbalife Gran Canaria, 18. dakikayı 39-35 önde bitirdi. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken Hannah'la ilk yarının bitimine 3 saniye kala dış atış isabeti kaydeden konuk ekip, devreyi 46-43 üstün kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında Dunston ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada yeniden öne geçti: 51-50. Üç sayı çizgisinin gerisinden Doğuş Balbay ve Simon, pota altından da Dunston ile etkili olan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 69-60 önde gitti.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 19 sayı farkla 93-74 kazandı.



"ZOR GEÇECEĞİ TAHMİN EDİLEN İKİNCİ YARIYI KOLAYA ÇEVİRİP NET BİR GALİBİYET ALDIK"

THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda savunma stratejisini değiştirerek net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını belirterek "Mücadeleye hazırlandığımız gibi agresif ve tempolu başladık. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci çeyreğin başında hızlı hücum şansları kaçırdık. Savunma ritmimiz bozuldu. Beş dakika boyunca tempomuzu kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ataman, rakibi oyun düzenlerinin dışına çıkarmayı başardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk yarıda kendi uzun oyuncularımızı boyalı alandan dışarı çok çıkarmamayı planlamıştık. Gran Canaria'da Hannah ve Eriksson böyle olunca kolay sayılar buldu. İkinci yarıda savunma stratejimizi değiştirdik. Yeniden tempoyu bulduk ve bunun sonucunda THY Avrupa Ligi'ndeki gerçek şut yüzdemizi bulduk. Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık."

GARCİA: "İKİNCİ PERİYOTTA İYİ OYNADIK"

Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, savunmada yapılan hatalar sonucunda maçı kaybettiklerini ifade etti.

Anadolu Efes'e çok sayıda boş atış şansı verdiklerini aktaran Garcia, "İlk periyodun sonunda ve ikinci periyotta iyi oynadık. Ancak bunu sürdüremedik. İkinci yarıda onların bize iyi reaksiyon vereceğini tahmin ettik. Buna karşılık bizim verdiğimiz reaksiyon onlarınki kadar iyi olmadı. Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)

ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen

HERBALİFE GRAN CANARİA: Hannah 16, Rabaseda, Strawberry 10, Tillie 8, Pasecniks 1, Oliver, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pauli 5, Fischer 4

1. PERİYOT: 26-19

DEVRE: 43-46

3. PERİYOT: 69-60