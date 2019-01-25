Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tevfik Akdamar'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşında ve 2,02 metre boyundaki Tevfik'in kısa forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.
Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla 15 maçta 1,87 sayı, 1,33 ribaund ortalamaları ile oynayan Tevfik'in, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bursaspor ile 15 maçta 3,4 sayı ve 1,6 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.
Öte yandan, Sakarya temsilcisinde pivot İzzet Türkyılmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı aktarıldı.
- 25.1.2019 18:47
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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