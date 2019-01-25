Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer
25 Ocak 2019, Cuma
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Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Tevfik Akdamar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşında ve 2,02 metre boyundaki Tevfik'in kısa forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon formasıyla 15 maçta 1,87 sayı, 1,33 ribaund ortalamaları ile oynayan Tevfik'in, bu sezon takımlarından ile 15 maçta 3,4 sayı ve 1,6 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Öte yandan, Sakarya temsilcisinde pivot İzzet Türkyılmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı aktarıldı.

  1. 25.1.2019 18:47
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