Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında – Fotomaç – 23 Ocak 2019
23 Ocak 2019, Çarşamba
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deplasmanında

Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 20. haftasında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da TSİ 23.00'te başlayacak maç beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayımlanacak.

'nde 19 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi. ise 15 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takımımız 82-84 kaybetmişti.

ANADOLU EFES'İN 641. AVRUPA MAÇI

, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 641. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 640 maçta 353 galibiyet ve 287 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 393. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda ise 196 galibiyet ve 196 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında 29 kez karşılaşırken, 7 galibiyet ve 22 mağlubiyet yaşadı.


  1. 23.1.2019 11:36
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