Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol, ABD'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.
- 15.1.2019 12:03
- Güncelleme: 15.1.2019 13:29
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.