Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
15 Ocak 2019, Salı
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Gündoğdu Basketbol'a 'li pivot

Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Basketbol, 'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ekibi, 24 yaşında ve 2,01 boyundaki Stafford ile anlaştı.

WNBA tecrübesi de bulunan tecrübeli pivot, son olarak 'in Beijing Great Wall takımında forma giydi.

  1. 15.1.2019 12:03
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:29
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