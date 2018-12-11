Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan ve zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi kazanması halinde gruptan lider çıkacak.
Grupta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle Polonya'nın Energa takımı ile aynı puana sahip MBA Moskova ise üçüncü basamakta yer alıyor.
İki takım arasında Moskova'da oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray, 89-67 kazanmıştı.
- 11.12.2018 11:37
- Güncelleme: 11.12.2018 12:11
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
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Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
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Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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