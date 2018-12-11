Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ın rakibi

Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova

Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu 6. ve son hafta maçında yarın temsilcisi 'yı ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan ve zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi kazanması halinde gruptan lider çıkacak.

Grupta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle Polonya'nın Energa takımı ile aynı puana sahip ise üçüncü basamakta yer alıyor.

İki takım arasında Moskova'da oynanan ilk karşılaşmayı , 89-67 kazanmıştı.

  1. 11.12.2018 11:37
  2. Güncelleme: 11.12.2018 12:11
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN