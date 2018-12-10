Dünya'nın sporu! (09.12.18)
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Dünya'nın sporu! (09.12.18)

Dünya'nın sporu! (09.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ÇUKUROVA 8'DE 8

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Çukurova, Mersin BŞB'yi deplasmanda 80-70 yenerek 8'de 8 yaptı. Diğer sonuçlar: Canik-İzmit: 58-70, İstanbul Üniversitesi-Adana: 69-78, Hatay BŞB-OGM Ormanspor: 73-70.

PERDE KAPANIYOR

Basketbol Ligi'nin 10'uncu haftası bugün oynanacak Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes maçıyla sona erecek. 19.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Bahçeşehir'in 4, Efes'in ise 6 galibiyeti bulunuyor.

CENGİZ MANU'YA

'in adı devlerle anılmaya devam ediyor. Tottenham, ve 'yi peşine takan milli oyuncu için bu kez devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar'ın, genç yıldız 55 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

CEDİ'DEN 12 SAYI

'ın 'ı 116-101 yendiği karşılaşmada, milli basketbolcu , 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı. ise, 'u 133-77 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.?
  1. 10.12.2018
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