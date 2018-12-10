Dünya'nın sporu! (09.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Çukurova, Mersin BŞB'yi deplasmanda 80-70 yenerek 8'de 8 yaptı. Diğer sonuçlar: Canik-İzmit: 58-70, İstanbul Üniversitesi-Adana: 69-78, Hatay BŞB-OGM Ormanspor: 73-70.
PERDE KAPANIYOR
Basketbol Ligi'nin 10'uncu haftası bugün oynanacak Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes maçıyla sona erecek. 19.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Bahçeşehir'in 4, Efes'in ise 6 galibiyeti bulunuyor.
CENGİZ MANU'YA
Cengiz Ünder'in adı devlerle anılmaya devam ediyor. Tottenham, Arsenal ve Chelsea'yi peşine takan milli oyuncu için bu kez Manchester United devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar'ın, genç yıldız 55 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
CEDİ'DEN 12 SAYI
Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 116-101 yendiği karşılaşmada, milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı. Boston Celtics ise, Chicago Bulls'u 133-77 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.?
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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