Ergin Ataman: "Baskonia mutlak kazanmamız gereken bir maç"
29 Kasım 2018, Perşembe
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: "Baskonia mutlak kazanmamız gereken bir maç"

Ergin Ataman: "Baskonia mutlak kazanmamız gereken bir maç"

Başantrenörü , Euroleague'de yarın karşılaşacakları 'in sert ve kapasiteli bir takım olduğunu belirterek, mutlak kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyledi.

, Euroleague 10. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'nın takımını ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Efes Başantrenörü , sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Baskonia maçının Euroleague'deki en önemli ve zor karşılaşmalardan biri olacağını söyleyen Ataman, "Baskonia çok sert ve kapasiteli. Taraftarımızın itici gücü ve motivasyonu ile mutlak kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.

  1. 29.11.2018 14:19
  2. Güncelleme: 29.11.2018 16:59
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