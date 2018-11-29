Ergin Ataman: "Baskonia mutlak kazanmamız gereken bir maç"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'de yarın karşılaşacakları Baskonia Vitoria Gasteiz'in sert ve kapasiteli bir takım olduğunu belirterek, mutlak kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyledi.
Anadolu Efes, THY Euroleague 10. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımını ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Baskonia maçının Euroleague'deki en önemli ve zor karşılaşmalardan biri olacağını söyleyen Ataman, "Baskonia çok sert ve kapasiteli. Taraftarımızın itici gücü ve motivasyonu ile mutlak kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.
- 29.11.2018 14:19
- Güncelleme: 29.11.2018 16:59
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Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
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Toplam 2
Yorum
oushanyncr bu sene şampiyon olmayacaksın ... alt yapıdan hüseyin gibi çocuklara güvenin... ara transferde çok acil değilse topçu alınmaz
Ergin Ataman: "Baskonia mutlak kazanmamız gereken bir maç" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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